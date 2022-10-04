Онищенко: требования к здоровья призывников сегодня снизились

По словам профессора, академика РАН Геннадия Онищенко, требования к здоровью современных призывников снизились. Эксперт объяснил эту тенденцию цифровизацией Вооружённых Сил РФ, и активным внедрением в них IT-технологий.

Онищенко в разговоре с Общественной Службой Новостей напомнил, что требования к сотрудникам спецназа по-прежнему высокие, "на уровне спортсменов сборной страны".

"Если же боец занимается IT-технологиями, а это сегодня является основной многих родов войск, их оснащения и боеспособности, то там, в принципе, требования к здоровью совершенно другие. Он может быть в войсках, в которые раньше даже с плоскостопием не брали", — рассказал Онищенко.

По словам эксперта, в этом есть логика, потому что для очень важных сегодня IT-подразделений важно не столько состояние здоровья, сколько профессионализм.

Профессор добавил, что для остальных родов войск, помимо спецназа, тоже есть требования к состоянию здоровья, однако они не такие строгие, и при приёме на службу принимаются во внимание прежде всего умение анализировать, думать, а также работоспособность и психическое здоровье будущего бойца.