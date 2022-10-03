Если человек в жизни испытывает сложности при общении с людьми, питомец может осложнить ситуацию, отметил психотерапевт Александр Федорович.
Домашние животные помогают справиться с нехваткой эмоций, уточнил врач высшей категории.
"С другой стороны, человек переключается на животное и перестает стремиться к каким-то иным формам эмоциональной связи", — добавил он в интервью изданию URA. RU.
Владельцы питомцев часто начинают с ними разговаривать, очеловечивать животных, то есть замещать таким общением людей.
"Домашние животные хороши как дополнение, но как основное — это тупик", — резюмировал Федорович.
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