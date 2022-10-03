Гастроэнтеролог: глисты могут маскироваться под различные болезни

Гельминты селятся в определённых участках человеческого организма, а потому заражение глистами часто принимают за несварение, цистит, варикоз или другие болезни.

"Если глист находится в мозге, то это могут быть симптомы, похожие на проблемы с нервами, глазами или слухом", — пояснил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов в интервью изданию Москва 24.

Также он привёл в пример аскарид, которые размножаются в лёгких. В этом случае симптомы напоминают воспаление или бронхит.

Когда паразиты заражают пищеварительную систему: печень, желчный пузырь или кишечник, все проявления их жизнедеятельности списывают на несварение. Пациенты жалуются на отрыжку, изжогу, тошноту, вздутия и газообразование, уточнил медик.