Врач Малиновская: главная причина болезней сердца — нездоровый образ жизни

Болезни сердца и сосудов остаются главной причиной смертности в мире. По словам главы медицинского департамента KDL Ольги Малиновской, наследственные факторы, конечно, имеют какое-то влияние на вероятность развития сердечных заболеваний, однако главные риски здесь кроются в нездоровом образе жизни.

"Количество случаев сердечно-сосудистых заболеваний растет с каждым годом. Причин тому немало: сидячий образ жизни, низкий уровень физической активности, эпидемия ожирения, вредные привычки. Все это — факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, влияние которых можно попробовать минимизировать каждому", — рассказала Малиновская в беседе с изданием "Вести Подмосковья".

Врач подчеркнула, что помимо всем известных признаков сердечных заболеваний — одышки, учащённого сердцебиения, боли в груди, повышенной отёчности, — есть и другие малоизвестные симптомы, по которым не всегда можно догадаться, что у человека проблемы в этой области. К ним относятся повышенная тревожность и утомляемость, нарушения сна, мушки перед глазами, потливость, шум в ушах, атеросклероз.