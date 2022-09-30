Врач Хухрев: быстрый набор веса может говорить о сердечной недостаточности

Если пациент быстро набирает вес, это может свидетельствовать о наличии заболеваний сердца или гипотиреоза, заявил врач-терапевт Алексей Хухрев.

В интервью Москве 24 он отметил, что дефицит гормонов щитовидной железы (гипотиреоз) зачастую приводит к замедлению процессов обмена веществ. Именно из-за этого начинается набор веса, пояснил специалист.

Он добавил, что к полноте и отёкам склонны пациенты, у которых диагностирована хроническая сердечная недостаточность.

"Когда человека начинаешь лечить, он так же быстро вес и теряет", — сказал врач.

По его словам, потеря пяти-семи килограммов в неделю для такого пациента — результат правильного лечения.

Как подчеркнул Хухрев, избыток гормона стресса при болезни Иценко-Кушинга тоже может стать причиной резкого набора веса. Он порекомендовал обращаться с подобными проблемами к профессионалам, которые в силах подобрать верную программу терапии.