Кардиолог Дмитрий Дупляков рассказал, как снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. По словам врача, чтобы уберечь себя от инфаркта и инсульта, человеку необходимо перестать пить и курить.
"Профилактика включает в себя физические тренировки, регулярное потребление чистой воды, рациональное питание", — сказал специалист, слова которого приводит RT.
Вместе с этим эксперт указал на важность хорошего настроения. Также собеседник издания порекомендовал периодически консультироваться с врачом.
Как подчеркнул кардиолог, пострадать от инфаркта и инсульта могут не только пенсионеры, но и дети с генетическими заболеваниями. По информации Дуплякова, в группе риска находятся люди с лишним весом и высоким давлением.
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