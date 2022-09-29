Кардиолог посоветовал регулярно пить чистую воду для профилактики инфаркта

Кардиолог Дмитрий Дупляков рассказал, как снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. По словам врача, чтобы уберечь себя от инфаркта и инсульта, человеку необходимо перестать пить и курить.

"Профилактика включает в себя физические тренировки, регулярное потребление чистой воды, рациональное питание", — сказал специалист, слова которого приводит RT.

Вместе с этим эксперт указал на важность хорошего настроения. Также собеседник издания порекомендовал периодически консультироваться с врачом.

Как подчеркнул кардиолог, пострадать от инфаркта и инсульта могут не только пенсионеры, но и дети с генетическими заболеваниями. По информации Дуплякова, в группе риска находятся люди с лишним весом и высоким давлением.