Иммунолог: на море нужно ездить каждый год

На море нужно ездить каждый год, так как там можно получить витамин D, насытить организм йодом и снять напряжение. Об этом рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Специалист отметила в беседе с URA.RU, что в морепродуктах содержится много йода, полезного для организма. Кроме того, хорошо, если на берегу растут сосны, добавила она.

Плюс помогает общее расслабление, когда человек лежит и отдыхает, пояснила доктор.

Врач считает, что для улучшения оздоровительного эффекта на море можно заняться физической активностью. Подойдут прогулки по пляжу, плавание, волейбол, виндсерфинг, кайтсерфинг, водные лыжи и другие виды спорта, заключила терапевт.