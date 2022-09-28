Гастроэнтеролог: жвачка улучшает память и способность концентрировать внимание

Гастроэнтеролог Алина Будаковская рассказала о пользе жевательной резинки. По словам специалиста, это изделие позволяет уменьшить аппетит.

Однако эксперт предупредила, что поесть всё равно нужно. Иначе есть риск возникновения проблем с работой желудка, отметила врач.

"Ещё жвачка улучшает когнитивные функции. Она повышает концентрацию внимания, усиливает память", — подчеркнула Будаковская, слова которой приводит Москва 24.

По информации гастроэнтеролога, жвачка положительно влияет на кровообращение, из-за чего человеку проще бороться с апатией и сонливостью.