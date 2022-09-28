Гастроэнтеролог Алина Будаковская рассказала о пользе жевательной резинки. По словам специалиста, это изделие позволяет уменьшить аппетит.
Однако эксперт предупредила, что поесть всё равно нужно. Иначе есть риск возникновения проблем с работой желудка, отметила врач.
"Ещё жвачка улучшает когнитивные функции. Она повышает концентрацию внимания, усиливает память", — подчеркнула Будаковская, слова которой приводит Москва 24.
По информации гастроэнтеролога, жвачка положительно влияет на кровообращение, из-за чего человеку проще бороться с апатией и сонливостью.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
С наступлением холодов в рядах украинской армии назрела проблема нехватки зимнего обмундирования.