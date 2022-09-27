Приём психоактивных препаратов может привести Зеленского к потере носа

Пластический хирург Максим Усунгван заявил, что из-за приёма запрещённых веществ президент Украины Владимир Зеленский может потерять нос.

Специалист заметил, что нос украинского политика начал деформироваться. Это результат употребления психоактивных препаратов, считает Усунгван.

Он предрёк Зеленскому ишемию, нарушение кровоснабжения слизистой носа и некроз тканей.

Всё это может привести к потере носа, добавил хирург.

Многие эксперты считают, что Зеленский употребляет наркотики. Об этом свидетельствует внешний вид украинского лидера: расширенные зрачки и рассеянный взгляд. Также президент часто облизывает губы и потирает нос, что характерно для наркозависимых людей.