Психолог Рыжик: для преодоления панической атаки нужно съесть цитрусовую конфету

Чтобы справиться с панической атакой, нужно сосредоточить своё внимание на дыхании и телесных ощущениях. Такое мнение выразила клинический психолог Валерия Рыжик.

В интервью URA.RU она отметила, что в случае сильной тревоги также рекомендуется съесть что-то необычное по вкусу, например, ментоловую или цитрусовую конфету. Кроме того, специалист призвала рассматривать паническую атаку как временное состояние.

Если человеку сложно сконцентрироваться, следует попробовать найти пять красных предметов вокруг себя, пояснила психолог.

"Можно отвлечься на счёт, допустим, вычитать по 7 из 100", — сказала эксперт.

Рыжик также добавила, что у некоторых людей панические атаки могут длиться больше часа. По словам психолога, они возникают из-за ипохондрии, повышенной невротизации, посттравматического стрессового расстройства, злоупотребления алкоголем, кофеином или психотропными веществами.

Помимо этого, состояния, напоминающие паническую атаку, могут свидетельствовать о развитии серьёзных заболеваний, заключила специалист.