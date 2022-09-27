Пациентам, страдающим от диабета первого и второго типа, следует исключить картофель из ежедневного меню, заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург.
В интервью Москве 24 он отметил, что этот овощ состоит из быстроусвояемых углеродов и характеризуется высоким гликемическим индексом. Как пояснил специалист, для усвоения картофеля в организме требуется инсулин, который отсутствует у людей с сахарным диабетом.
"У диабетиков второго типа уровень сахара в крови после употребления картошки резко повышается", — сказал врач.
Гинзбург также добавил, что блюда с этим овощем способны усугубить общую клиническую картину заболевания. Употребление картофеля в больших количествах при диабете может привести к такой ситуации, когда уровень глюкозы в крови достигнет критических значений, указал эксперт. Он подчеркнул: в этом случае эффекта от проводимой терапии уже не будет.
При этом врач уточнил, что пациенты с диабетом могут спокойно употреблять все остальные овощи.
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