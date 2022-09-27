Врач Гинзбург: картофель — самый опасный овощ для пациентов с диабетом

Пациентам, страдающим от диабета первого и второго типа, следует исключить картофель из ежедневного меню, заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

В интервью Москве 24 он отметил, что этот овощ состоит из быстроусвояемых углеродов и характеризуется высоким гликемическим индексом. Как пояснил специалист, для усвоения картофеля в организме требуется инсулин, который отсутствует у людей с сахарным диабетом.

"У диабетиков второго типа уровень сахара в крови после употребления картошки резко повышается", — сказал врач.

Гинзбург также добавил, что блюда с этим овощем способны усугубить общую клиническую картину заболевания. Употребление картофеля в больших количествах при диабете может привести к такой ситуации, когда уровень глюкозы в крови достигнет критических значений, указал эксперт. Он подчеркнул: в этом случае эффекта от проводимой терапии уже не будет.

При этом врач уточнил, что пациенты с диабетом могут спокойно употреблять все остальные овощи.