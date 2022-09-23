Иммунолог Жемчугов: обнаруженные в Сочи новые вирусы безопасны для людей

Возле Сочи у летучих мышей обнаружены вирусы Khosta-1 и Khosta-2, которые вместе с коронавирусом SARS-CoV-2 относят к сарбековирусам. Ранее сообщалось, что они могут передаваться людям и устойчивы к препаратам от Covid-19. Однако иммунолог Владислав Жемчугов успокоил россиян.

"Никакой опасности нет. На Земле вирусы существовали за треть миллиарда лет до появления людей, у них своя жизнь и своя эволюция, способствующая их выживанию. При этом учёные описали меньше 10% вирусов и бактерий, живущих на планете. Поэтому каждый день, посещая разные места, мы можем встречаться со всё новыми микробами. Нет ничего удивительного в открытии новых коронавирусов. Да, они устойчивы к действующим вакцинам, но вакцины вообще очень специфичны", — поясняет Жемчугов в беседе с Радио 1.

Иммунолог обращает внимание, что критерии опасности вируса — это способность его передачи от одного человека к другому, вызывая серьёзные заболевания.