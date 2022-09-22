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Инфекционист Малышев: мир приближается к концу пандемии COVID-19

Здоровье

Бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев прокомментировал мнение экспертов, которые предрекли завершение коронавирусной пандемии в следующем году.

"Мы идём на верный путь избавления!" — подчеркнул специалист, слова которого приводит Общественная Служба Новостей.

Он объяснил, что каждая новая волна заболеваемости COVID-19 оказывается менее опасной, чем предыдущая. Однако, по словам эксперта, вирус не исчезнет.

Ранее сообщалось, что российский актёр Сергей Бурунов находится в больнице из-за коронавирусной инфекции. Его состояние медики назвали стабильным.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
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