Бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев прокомментировал мнение экспертов, которые предрекли завершение коронавирусной пандемии в следующем году.
"Мы идём на верный путь избавления!" — подчеркнул специалист, слова которого приводит Общественная Служба Новостей.
Он объяснил, что каждая новая волна заболеваемости COVID-19 оказывается менее опасной, чем предыдущая. Однако, по словам эксперта, вирус не исчезнет.
Ранее сообщалось, что российский актёр Сергей Бурунов находится в больнице из-за коронавирусной инфекции. Его состояние медики назвали стабильным.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.