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Токсиколог Кутушов заявил, что частая езда за рулём приводит к онкологии

Здоровье

Долгое пребывание за рулём может привести к развитию онкологии из-за постоянного нагрева сиденья и канцерогенов, которые накапливаются в салоне. Об этом заявил врач-токсиколог Михаил Кутушов. По словам специалиста, риск заболевания очень высокий.

Токсиколог Кутушов заявил, что частая езда за рулём приводит к онкологии

"При нагревании пластика и некоторых видов материала обивки выделяются фенольные соединения, а также канцерогены. Если вы их ежедневно вдыхаете, конечно, возможны последствия и прежде всего — онкология", — указал он.

Кутушов подчеркнул, что из-за постоянного нагрева сидения у автомобилистов может развиться рак яичек и прямой кишки.

Необходимо регулярно проветривать салон: открывать окна, включать вентиляцию. Лучше парковать машину в тени, а не под палящем солнцем. Также Кутушов посоветовал избавиться от ароматизаторов.

"Безопасное время нахождения в автомобиле — это 2-3 часа. Далее нужно продышаться, пройтись, попить воды и только после возвращаться в машину", — добавил Кутушов в беседе с URA.RU.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Елена Андреева
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