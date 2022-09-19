Эндокринолог Калинина: кислые соки снижают действие антибиотиков

Некоторые продукты питания опасно сочетать с лекарственными препаратами. Об этом заявила врач-эндокринолог, диетолог Ирина Калинина.

В интервью Москве 24 она отметила, что в организме все медикаменты взаимодействуют с употреблённой едой. По её словам, антибиотики, средства против опухолей, а также лекарства, содержащие железо, нельзя принимать вместе с кислыми фруктовыми или овощными соками. Эффект от приёма медикаментов снизится, пояснила специалист.

Она добавила, что антикоагулянты не следует сочетать с клюквенным соком, ведь это может спровоцировать кровотечение.

"Лекарства, которые снижают свёртываемость крови, нежелательно употреблять с продуктами, богатыми витамином К", — сказала Калинина.

Как подчеркнула специалист, речь идёт об огурцах, фасоли, листьях салата, капусте, шпинате и крапиве. При большом количестве витамина К в организме препарат может перестать работать, указала врач.

Калинина также порекомендовала не запивать антибиотики и мочегонные средства молоком.