Некоторые продукты питания опасно сочетать с лекарственными препаратами. Об этом заявила врач-эндокринолог, диетолог Ирина Калинина.
В интервью Москве 24 она отметила, что в организме все медикаменты взаимодействуют с употреблённой едой. По её словам, антибиотики, средства против опухолей, а также лекарства, содержащие железо, нельзя принимать вместе с кислыми фруктовыми или овощными соками. Эффект от приёма медикаментов снизится, пояснила специалист.
Она добавила, что антикоагулянты не следует сочетать с клюквенным соком, ведь это может спровоцировать кровотечение.
"Лекарства, которые снижают свёртываемость крови, нежелательно употреблять с продуктами, богатыми витамином К", — сказала Калинина.
Как подчеркнула специалист, речь идёт об огурцах, фасоли, листьях салата, капусте, шпинате и крапиве. При большом количестве витамина К в организме препарат может перестать работать, указала врач.
Калинина также порекомендовала не запивать антибиотики и мочегонные средства молоком.
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