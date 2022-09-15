Миколог: почти все грибы необходимо отваривать, но рыжики можно есть сырыми

Осенью многие россияне выходят на "тихую охоту", отправляясь в лес за грибами. Миколог Владимир Гмошинский рассказал о правилах готовки грибов, чтобы они не казались "тяжёлой пищей".

По словам специалиста, в Центральной России произрастает единственный гриб, который можно употреблять в пищу сырым — это рыжик. Без особого вреда для организма можно есть белые грибы и вешенки, хотя их всё же стоит предварительно отварить.

"Схема приготовления любых других грибов должна выглядеть следующим образом: собираем грибы в лесу, приносим домой, этим же вечером их чистим, режем и отвариваем 10-15 минут. Отвар сливаем", — рассказал эксперт в интервью изданию "Вести Подмосковья".

После этого, отмечает Гмошинский, можно браться за любые кулинарные эксперименты.

Именно отсутствие предварительной термообработки вызывает расстройство желудка, а потому ходит миф, что грибы — "тяжёлая пища". Все неприятные ощущения означают, что человек получил небольшое отравление.