Осенью многие россияне выходят на "тихую охоту", отправляясь в лес за грибами. Миколог Владимир Гмошинский рассказал о правилах готовки грибов, чтобы они не казались "тяжёлой пищей".
По словам специалиста, в Центральной России произрастает единственный гриб, который можно употреблять в пищу сырым — это рыжик. Без особого вреда для организма можно есть белые грибы и вешенки, хотя их всё же стоит предварительно отварить.
"Схема приготовления любых других грибов должна выглядеть следующим образом: собираем грибы в лесу, приносим домой, этим же вечером их чистим, режем и отвариваем 10-15 минут. Отвар сливаем", — рассказал эксперт в интервью изданию "Вести Подмосковья".
После этого, отмечает Гмошинский, можно браться за любые кулинарные эксперименты.
Именно отсутствие предварительной термообработки вызывает расстройство желудка, а потому ходит миф, что грибы — "тяжёлая пища". Все неприятные ощущения означают, что человек получил небольшое отравление.
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