Часто люди начинают заниматься спортом, не подозревая, что у них есть недиагностированное заболевание. Некоторые из болезней могут быть смертельно опасными при физических нагрузках, рассказала терапевт Ирина Ескова.
Если у человека больное сердце, сосуды или другие внутренние органы, спортивные тренировки ему могут быть противопоказаны, отметила медик. Она подсказала, какие симптомы во время тренировок указывают на необходимость обращения к врачу.
"Когда тяжело сделать вдох — это может быть связано с сердцем. При легочных нарушениях трудности возникают с выдохом", — пояснила врач изданию Москва 24.
Тошнота во время тренировки указывает на болезни пищеварительной или нервной систем. Головокружение говорит о проблемах с артериальным давлением, анемии или диабете.
Ескова уточнила, что если неприятные ощущения во время занятий спортом проходят через 5-15 минут отдыха, волноваться не стоит. В противном случае необходимо обратиться к врачу, чтобы пройти обследование.
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