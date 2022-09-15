Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Лизан: удар по дамбе в Кривом Роге нанесён в рамках военной логики
Вилкул: власти Кривого Рога решили подорвать дамбу у Черногорки
Уральский педагог намерена создать учебники программирования для слепых детей
Ждём 19 сентября: СМИ вспомнили последнее пророчество Жириновского
В Эстонии одобрили прекращение договора о таможенном сотрудничестве с Россией
Оперштаб: украинские военные обстреляли село Борки в Белгородской области
Стремоусов: весь периметр Кинбурнской косы контролируется ВС РФ
Миколог: почти все грибы необходимо отваривать, но рыжики можно есть сырыми
Дандыкин: летательный аппарат, упавший на Ставрополье, мог быть советским дроном

Тошнота, отдышка и головокружение после тренировки говорят о серьёзной болезни

Здоровье

Часто люди начинают заниматься спортом, не подозревая, что у них есть недиагностированное заболевание. Некоторые из болезней могут быть смертельно опасными при физических нагрузках, рассказала терапевт Ирина Ескова.

Тошнота, отдышка и головокружение после тренировки говорят о серьёзной болезни

Если у человека больное сердце, сосуды или другие внутренние органы, спортивные тренировки ему могут быть противопоказаны, отметила медик. Она подсказала, какие симптомы во время тренировок указывают на необходимость обращения к врачу.

"Когда тяжело сделать вдох — это может быть связано с сердцем. При легочных нарушениях трудности возникают с выдохом", — пояснила врач изданию Москва 24.

Тошнота во время тренировки указывает на болезни пищеварительной или нервной систем. Головокружение говорит о проблемах с артериальным давлением, анемии или диабете.

Ескова уточнила, что если неприятные ощущения во время занятий спортом проходят через 5-15 минут отдыха, волноваться не стоит. В противном случае необходимо обратиться к врачу, чтобы пройти обследование.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Уткин, Куратор: Елена Андреева
Популярное
Силовые структуры
Кедми заявил, что наступлений ВСУ больше не будет из-за нехватки оружия

Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.

Кедми заявил, что наступлений ВСУ больше не будет из-за нехватки оружия
Генерал СБУ: мы уже победили, осталось добить врага в его логове
Силовые структуры
Генерал СБУ: мы уже победили, осталось добить врага в его логове
Военные новости
Теперь система: ВКС РФ нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре в Кривом Роге
Силовые структуры
Серия ракетных ударов нанесена ВС РФ по военным объектам ВСУ в Николаеве ночью
Любовь Степушова Теперь система: ВКС РФ нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре в Кривом Роге Любовь Степушова Андрей Николаев Математика войны: почему было не удержать харьковское направление Андрей Николаев Анжела Якубовская В театре "Школа современной пьесы" идёт спектакль "Толстого нет" с Ириной Алфёровой Анжела Якубовская
Мир. Новости мира
Баширов: Шольц звонил Путину с предложением о капитуляции
Военные новости
Математика войны: почему было не удержать харьковское направление
Военкор Коц: ВСУ либо ударят с трёх направлений, либо размоют наши ресурсы
Силовые структуры
Военкор Коц: ВСУ либо ударят с трёх направлений, либо размоют наши ресурсы
Последние материалы
Вилкул: власти Кривого Рога решили подорвать дамбу у Черногорки
Уральский педагог намерена создать учебники программирования для слепых детей
Ждём 19 сентября: СМИ вспомнили последнее пророчество Жириновского
В Эстонии одобрили прекращение договора о таможенном сотрудничестве с Россией
Оперштаб: украинские военные обстреляли село Борки в Белгородской области
Стремоусов: весь периметр Кинбурнской косы контролируется ВС РФ
Миколог: почти все грибы необходимо отваривать, но рыжики можно есть сырыми
Дандыкин: летательный аппарат, упавший на Ставрополье, мог быть советским дроном
Песков: тема Украины обсуждается везде, но на саммите ШОС другие задачи
Жители села в Тюменской области полгода задыхаются от дыма тлеющих торфяников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников