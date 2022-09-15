Труханов: люди, работающие за компьютером, постепенно потеряют подвижность рук

Покалывание и "припекание" в руках говорит о возможном сжатии нервных волокон, заявил невролог Центра неврологии доктора Шахновича Пётр Труханов. По словам врача, игнорировать симптомы опасно.

Как подчеркнул невролог, причиной может служить неправильная постановка рук при работе и довести человека до потери подвижности конечностей.

"Особенно к этому склонны люди с определёнными профессиями. Это пианисты, ювелиры, те, кто много и долго работает за компьютером. Сначала это может проявлять себя онемением, и человек может не обращать на это внимания. Но в какой-то момент нерв может сказать до свидания, перестать работать полностью", — пояснил врач в беседе с URA.RU.

Однако, по словам врача, проблема с нервами может дать знать и в ногах. Но, такой симптом бывает реже.