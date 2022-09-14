Иммунолог Николай Крючков перечислил основные симптомы затяжного коронавируса: головные боли, усталость, туман в голове, одышка, выпадение волос, потеря обоняния и повышенная тревожность.
По данным Всемирной организации здравоохранения, женщины в два раза чаще болеют затяжным коронавирусом, чем мужчины. При этом риск заболеть этой разновидностью COVID-19 выше у тех, кто ранее перенёс коронавирус в тяжёлой форме.
Крючков рассказал, что о затяжном коронавирусе сигнализируют следующие симптомы: сильная усталость, отсутствие энергии, нарушение краткосрочной памяти, выпадение волос, потеря обоняния, тревожность, бессонница, одышка.
"Головные боли, кстати, появляются и усиливаются", — заявил иммунолог в беседе с изданием Москва 24.
При наличии таких симптомов Крючков посоветовал обратиться в больницу, поскольку этот вид COVID-19 может затянуться надолго без врачебного вмешательства.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Политолог Яков Кедми высказался о прорыве ВСУ в Харьковской области.