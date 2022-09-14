Иммунолог Крючков рассказал об особенностях затяжного коронавируса

Иммунолог Николай Крючков перечислил основные симптомы затяжного коронавируса: головные боли, усталость, туман в голове, одышка, выпадение волос, потеря обоняния и повышенная тревожность.

По данным Всемирной организации здравоохранения, женщины в два раза чаще болеют затяжным коронавирусом, чем мужчины. При этом риск заболеть этой разновидностью COVID-19 выше у тех, кто ранее перенёс коронавирус в тяжёлой форме.

Крючков рассказал, что о затяжном коронавирусе сигнализируют следующие симптомы: сильная усталость, отсутствие энергии, нарушение краткосрочной памяти, выпадение волос, потеря обоняния, тревожность, бессонница, одышка.

"Головные боли, кстати, появляются и усиливаются", — заявил иммунолог в беседе с изданием Москва 24.

При наличии таких симптомов Крючков посоветовал обратиться в больницу, поскольку этот вид COVID-19 может затянуться надолго без врачебного вмешательства.