Диетолог Дюваль: осенний авитаминоз в России — абсолютный миф

Среди россиян бытует миф об осеннем авитаминозе, хотя в сентябре полки магазинов полны овощей и фруктов. Тем не менее, чтобы избежать хандры и депрессии стоит принимать препараты с микроэлементами, посоветовала врач-диетолог Анжелика Дюваль в интервью Pravda.Ru.

"На самом деле, разговоры о том, что осень страшна своим авитаминозом, это абсолютный миф", — отметила специалист.

По её словам, в России осенью начинается сезон сбора овощей и фруктов, а потому огромное количество органических витаминов можно найти на полках магазинов в натуральном виде.

По словам диетолога, причиной осеннего спада иммунитета, что и приводит простудам, является депрессивное состояние после наступления холодов.

"Это очень сильно откликается на иммунной системе и поэтому чаще всего тянет на сладкое, то есть на углеводистую пищу", — рассказала Дюваль.

Она заверила, что именно избыток сахара вызывает разные воспалительные заболевания в организме. Именно поэтому, напомнила эксперт, стоит исключить простые сахара в пользу свежих овощей, фруктов и зелени, то есть природных источников витаминов.

В то же время диетолог призвала не забывать и о готовых препаратах.

"Могу рекомендовать принимать хром (пиколинат хрома), потому что он помогает повышать настроение и снимает тягу к сладкому. И плюс добавки из серии магний В6 для укрепления нервной системы, чтобы смена сезонов остро не отражалась на психическом состоянии", — дала совет специалист.

Также она напомнила о жирорастворимых витаминах: масло авокадо, масло тыквы или масло семян конопли можно добавлять в овощные салаты.