Врач Абакумов заявил, что можно определять температуру у ребёнка без градусника

Врач доказательной медицины Олег Абакумов заявил, что ртутные градусники могут быть очень опасны, а электронные термометры показывают неточные данные. Поэтому доктор предложил несколько вариантов измерения температуры у ребёнка без использования градусника.

Во-первых, проверить лоб малыша. Также лихорадку можно определить с помощью спины и живота: во время температуры эти части тела становятся горячими.

"Третий признак — красные щёки. Но только если они красные в состоянии покоя. Четвёртое — измерить пульс в минуту. Повышение температуры на 1 градус — это плюс 10 ударов в минуту", — цитирует слова Абакумова "Вести Подмосковья".

Пятый способ состоит в общем самочувствии ребёнка. Дрожь, озноб, повышенное потоотделение — это явные признаки лихорадки, отметил доктор.

"Даже повышение до 37,5 может быть нормой. Давайте ребёнку пить больше воды, следите, чтобы в комнате не было жарко и ни в коем случае не укутывайте", — заключил доктор.