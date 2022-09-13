В Хабаровске число заболевших COVID-19 вдвое превысило показатели 2021 года

Количество больных коронавирусной инфекцией за восемь месяцев 2022 года в Хабаровске почти в два раза превышает показатели аналогичного прошлогоднего периода, сообщили в муниципалитете.

"Всего за истекший период 2022 года в Хабаровске заболело 51 597 хабаровчан (за 9 месяцев 2021 года — 27 843 человека) — это в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года", — гласит сообщение городской администрации.

Рост заболеваемости, по данным местных ведомств, начался в августе, и за последние неделю в городе было зарегистрировано 1 930 случаев COVID.