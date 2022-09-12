Частой причиной головной боли является неправильная осанка, что приводит к спазмам, пережиманию сосудов и защемлению нервов, рассказал массажист Константин Лобода.
Практически все современные офисные работники проводят много времени за компьютером, причём делают это в определенной позе: голова всё время чуть наклонена. Мышцы охотно запоминают неправильное положение тела, и головная боль становится постоянным спутником человека.
Обычно с неприятными симптомами можно справиться с помощью самомассажа или гимнастики, но если не выработать правильную осанку, головная боль будет возвращаться, рассказал врач изданию argumenti.ru. Также нельзя забывать и о занятиях физкультурой.
"Неважно, где вы это будете делать — в парке, дома на коврике или в тренажерном зале. Главное, чтобы мышцы получали при этом адекватную и симметричную нагрузку. Вот тогда и с мышечной памятью всё будет в порядке", — резюмировал медик.
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