Массажист Лобода: от головной боли спасут тренировки мышечной памяти

Частой причиной головной боли является неправильная осанка, что приводит к спазмам, пережиманию сосудов и защемлению нервов, рассказал массажист Константин Лобода.

Практически все современные офисные работники проводят много времени за компьютером, причём делают это в определенной позе: голова всё время чуть наклонена. Мышцы охотно запоминают неправильное положение тела, и головная боль становится постоянным спутником человека.

Обычно с неприятными симптомами можно справиться с помощью самомассажа или гимнастики, но если не выработать правильную осанку, головная боль будет возвращаться, рассказал врач изданию argumenti.ru. Также нельзя забывать и о занятиях физкультурой.

"Неважно, где вы это будете делать — в парке, дома на коврике или в тренажерном зале. Главное, чтобы мышцы получали при этом адекватную и симметричную нагрузку. Вот тогда и с мышечной памятью всё будет в порядке", — резюмировал медик.