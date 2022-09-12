В Балашихинскую больницу обратилась женщина с жалобами на боль в левой руке и повышенную температуру. Оказалось, что причиной её недомогания стал кошачий укус.
Как выяснили врачи после диагностики, у пациентки началось гнойное воспаление или флегмона. Бактерии попали в организм через отверстия, оставленные зубами кошки.
"Заболевание может привести к необратимым последствиям, вплоть до летального исхода", — пояснил главврач больницы Михаил Антипов.
Женщина была прооперирована, а антибактериальную и противовоспалительную терапию пациентка будет проходить уже дома, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
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