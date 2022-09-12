Бурцева: эпидемию гриппа в РФ следует ожидать в конце ноября — начале декабря

Эпидемию гриппа в РФ стоит ожидать в конце ноября — начале декабря. Такое мнение выразила вирусолог, доктор медицинских наук Елена Бурцева.

В интервью URA.RU она отметила, что грипп — это сезонное заболевание, которое зачастую начинают регистрировать в преддверии зимы.

"Грипп обычно приходится на конец ноября, декабрь и первые месяцы следующего года", — сказала специалист.

Бурцева также добавила, что вакцина — это самый эффективный метод профилактики. По её словам, в течение эпидсезона, как правило, циркулируют три вируса гриппа — два А и один В. Как пояснила доктор медицинских наук, вакцинация надёжно защищает организм человека от всех типов заболевания.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологический сезон по заболеваемости гриппом, согласно прогнозам мировых аналитиков, будет достаточно напряжённым. Она порекомендовала готовиться к нему заранее.