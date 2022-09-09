Врач Ярцева: начало отопительного сезона может спровоцировать аллергию осенью

Из-за сложноцветных трав, перегнивающей листвы и включения отопления в осенний период пациенты нередко сталкиваются с аллергией. Об этом заявила врач-терапевт, аллерголог Ирина Ярцева.

В интервью Москве 24 она отметила, что обильные дожди могут спровоцировать грибковую аллергию. По её словам, в осенних парках нередко "летают" грибковые споры, которые оказывают негативное влияние на здоровье.

"Некоторые виды грибков находятся в сырой земле и перегнивающих листьях", — сказала врач.

Специалист также добавила, что осенью люди начинают проводить много времени в квартирах. Как пояснила Ярцева, после включения отопления воздух дома становится сухим, поэтому у человека может появиться аллергия на пыль.

Она предупредила, что некоторые пациенты путают это состояние с ОРВИ из-за похожих симптомов, таких как чихание, зуд и заложенность носа.