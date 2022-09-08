Диетолог раскрыла опасность сладкого чая: пустые калории

Те, кто любит пить слишком много сладкого чая, рискуют столкнуться с диабетом. Сахар, растворённый в напитке, слишком быстро всасывается в кровь. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог Дарья Русакова.

По мнению как Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), так и отечественной диетологии, сахар несёт лишние пустые калории, поэтому вреден для здоровья, заметила специалист в беседе с Москвой 24.

По словам доктора, организм человека, как правило, не испытывает необходимости в приёме сладких напитков.

К развитию сахарного диабета со временем может привести употребление в течение дня сладкого чая, количество сахара в котором превышает в общем 50 граммов, предупредила диетолог.

Сладкий напиток особенно вреден тем, кто уже болеет диабетом и ожирением, заключила эксперт.