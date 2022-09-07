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Психиатр Шуров: спецоперация никак не сказалась на ментальном здоровье россиян

Здоровье

Врач-психиатр Василий Шуров в разговоре с Pravda.Ru оценил влияние спецоперации на Украине на ментальное здоровье россиян в долгосрочной перспективе.

Психиатр Шуров: спецоперация никак не сказалась на ментальном здоровье россиян

По словам специалиста, благодаря стечению нескольких факторов граждане РФ уже психологически были готовы к происходящему из-за пандемии коронавируса, которая унесла жизни многих людей.

"Люди потихоньку привыкли жить в напряжении. По моим данным, по моей клинике ничего не выросло. Был первый месяц, когда самый тревожный, побежали, начали наличку снимать, гречку закупать, сахар, потом все увидели, что все стабильно, тихо, ничего не меняется, и как маятник, пошло колебание и вернулось в норму. Сейчас уже никто на это внимание не обращает. Произошло такое отупление, притупление — все стабильно", — рассказал Шуров.

Психиатр заверил, что с момента начала пандемии картина по заболеваемости никак не изменилась, потому что она с того времени и так "хуже некуда". Шуров добавил, что даже наоборот, среди россиян произошло какое-то привыкание, даже отупение, люди спокойно относятся к происходящему.

А в плане ранее диагностированных ментальных заболеваний — шизофренией, биполярными расстройствами, тяжёлой психиатрией — с момента карантина в России всё стабильно, заключил врач.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
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