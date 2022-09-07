Врач-хирург назвал опасное последствие хронической усталости

Хроническая усталость, помимо прочего, чревата существенным повышением аппетита, что в дальнейшем может привести к ожирению. О том, почему измотанность организма может стать причиной значительного набора веса и развития ряда сопутствующих заболеваний, в беседе с Pravda.Ru рассказал бариатрический хирург, президент Общества бариатрических хирургов Бекхан Хациев.

"Усталость зачастую влияет на то, какие продукты мы выбираем в своем рационе. При хроническом недостатке сил люди предпочитают питаться быстрыми углеводами: шоколадные батончики, сэндвичи, напитки, содержащие большое количество сахара. Такой рацион лишь кратковременно увеличивает количество сил, но при этом повышает вероятность развития лишнего веса, что, в свою очередь, может привести к последующим проблемам в виде ожирения", — объяснил Хациев.

Он пояснил, что хроническая усталость и измотанность организма приводят к повышению суточной калорийности питания и потребности в жирной, сладкой и соленой пище, а также приему алкоголя, который стимулирует еще больший аппетит.

С другой стороны, измождённость организма значительно замедляет метаболические процессы, добавил хирург. По его словам, совокупность неправильного питания и нарушение обмена веществ в дальнейшем приводят к развитию избыточного веса, а в некоторых случаях — к ожирению.

"Ожирение, помимо того, что существенно снижает качество жизни человека, также приводит к развитию тяжелых сопутствующих заболеваний — сахарному диабету второго типа, проблемам с сердцем, репродуктивным здоровьем и с многими другими системами организма", — рассказал президент Общества бариатрических хирургов.

Хациев напомнил о том, что болезнь нельзя игнорировать и посоветовал россиянам придерживаться правильного режима труда и отдыха, здорового образа жизни, заниматься спортом и контролировать пищевое поведение. В случае, если ожирение уже диагностировано, необходимо обращаться за помощью к врачам: одним из наиболее эффективных способов лечения недуга сегодня является бариатрическая хирургия, рассказал специалист.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил о том, что, согласно данным опроса, почти 90% россиян часто испытывают усталость, а треть населения живет в этом состоянии постоянно. Основной причиной усталости респонденты чаще всего называли трудовую деятельность.

"Упадок сил знаком большинству людей. С разной периодичностью усталость испытывают 88%, среди молодежи 18-34 лет — большинство (96-97%). Ежедневно с ней сталкивается треть наших сограждан (31%)", — говорится на сайте организации.