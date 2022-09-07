В Подмосковье есть риск распространения бешенства и африканской чумы свиней

Жителям Подмосковья напомнили о болезнях животных региона. Как отметили специалисты Минсельхозпроды, в Московской области можно столкнуться с бешенством и африканской чумы свиней.

Бешенство является смертельно опасным заболеванием. Сильное поражение центральной нервной системы быстро приводит к смерти человека. Если переносчиком является дикое животное, его можно опознать по излишнему дружелюбию: больные звери перестают боятся людей. Что касается домашних животных, они становятся агрессивными, отказываются от питья и приёма пищи.

Вирус африканской чумы свиней совершенно безобиден для людей, но с чудовищной скоростью распространяется среди парнокопытных, вызывая массовый падёж скота, что приводит к огромному экономическому ущербу, напоминает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Именно поэтому при выявлении заболевания объявляется 20-километровый карантин, в радиусе которого умерщвляются все свиньи, а также уничтожаются корма, животноводческий инвентарь и деревянные покрытия хлевов.