Врач Гришина: шелушения на коже могут говорить о наличии болезней ЖКТ и неврозов

Шелушения на коже нередко свидетельствуют о наличии эндокринных заболеваний, проблем желудочно-кишечного тракта, неврозов, гормональных изменений, мигрени. Об этом заявила дерматолог Натэла Гришина.

В интервью URA.RU она отметила, что у людей с сухой кожей часто выявляют гиперфункцию или гипофункцию щитовидной железы или надпочечников.

"Депрессии, неврозы также неблагоприятно отражаются на состоянии кожи", — сказала врач.

Специалист добавила, что шелушения в некоторых случаях указывают на наличие гастрита, дуоденита или холецистита. Как пояснила Гришина, женщины зачастую жалуются на трескающуюся кожу во время менопаузы. В этот период с чувством сухости сталкиваются даже те люди, у которых обычно очень жирная кожа, указала дерматолог.

Кроме того, она добавила, что дефицит витаминов — ещё одна причина шелушений. Гришина подчеркнула: пациент может испытывать нехватку витаминов А, Е, В и D, магния или цинка.