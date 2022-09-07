Глава Роспотребнадзора Попова: новых опасных вариантов COVID-19 пока не выявлено

Специалисты Роспотребнадзора пока не обнаружили каких-либо новых опасных штаммов коронавирусной инфекции. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

В интервью РИА Новости она отметила, что медики будут внимательно отслеживать, как вирус поведёт себя в дальнейшем.

"Пока новых опасных вариантов нет", — подчеркнула Попова.