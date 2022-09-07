Специалисты Роспотребнадзора пока не обнаружили каких-либо новых опасных штаммов коронавирусной инфекции. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
В интервью РИА Новости она отметила, что медики будут внимательно отслеживать, как вирус поведёт себя в дальнейшем.
"Пока новых опасных вариантов нет", — подчеркнула Попова.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Захват бойцами ВСУ села Высокополье в Херсонской области "ничего не даст". Оно переходило из рук в руки с марта.