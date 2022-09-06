Доктор Мясников: эффективность вакцин против коронавируса COVID-19 снизилась

Министерство здравоохранения разрешило начать клинические испытания нового препарата от коронавирусной инфекции — интраназальной вакцины "VLP-корона". Теледоктор Александр Мясников рассказал о её эффективности.

"Можно и морскую воду нюхать, что мы и делаем, когда лечим насморк — промываем. Поэтому важно было только одно — какая вакцина. Сейчас всё изменилось, потому что омикрон и его подвиды требуют модификации вакцин. Мы знаем, что РНК вакцины уже не очень работают, и в связи с этим на Западе сейчас возникли большие проблемы, потому что белковые вакцины наиболее предпочтительнее. А в США, например, они даже не зарегистрированы", — сообщил Мясников в беседе с Общественной Службой Новостей.

Доктор отмечает, что для предотвращения заражения на сегодняшний день все существующие вакцины в целом не защищают так, как в начале пандемии. Сейчас говорить о 90% и 60% эффективности нельзя. Но от тяжёлого течения болезни препараты защитить способны, так как после введения оставляют в организме клеточный иммунитет, благодаря которому осложнения сводятся к минимуму.