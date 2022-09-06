Офтальмолог Шилова: причиной дальтонизма может быть диабет

Заболевания зрительного нерва или сетчатки глаз могут стать причиной дальтонизма. Об этом рассказала врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова в беседе с URA. RU.

Доктор отметила, что термин дальтонизм - сленговый. Им обозначают разные нарушения цветового зрения. Однако связано это прежде всего с цветоаномалией или полным отсутствием восприятия какого-либо цвета.

По словам специалиста, заболевание может быть связано с гипертонией или диабетом

Любые заболевания сетчатки, где идёт повреждение центральной зоны, могут вести к изменению цветовой гаммы. В таком случае человек может заметить это сам — между глазами может быть разница, пояснила Шилова.