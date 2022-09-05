Мужская борода вновь вошла в моду, но подобное украшение лица крайне негигиенично, рассказала дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.
В древности борода защищала кожу мужчины от воздействия внешних факторов, напомнила профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Сейчас волосы на лице являются рассадником различных бактерий и вирусов, а значит могут привести к аллергии, инфекции и так далее.
"Борода с медицинской точки зрения, с точки зрения гигиены является противопоказанием. Сейчас это модно, но отнюдь не полезно для кожи", - подчеркнула эксперт в интервью порталу URA.RU.
По её словам, подобное украшение стоит носить только мужчинам с чувствительной кожей, для которых любое бритьё является пыткой, даже с применением современных косметических средств.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Бойцы народных республик подвергались избиениям со стороны противника.