Мировые специалисты предполагают, что эпидемиологический сезон по заболеваемости гриппом предстоит напряжённый, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Весь мир предполагает, и учёные, и эксперты, что этот эпидсезон по гриппу будет достаточно напряжённым, и мы готовимся заранее", — пояснила Попова журналистам на ВЭФ.
Она подчеркнула, что в стране нет нехватки вакцин от гриппа и все компоненты вовремя и в полном объёме доставлены в регионы.
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