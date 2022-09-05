Дополнительное введение ограничительных мер в России из-за распространения коронавируса не требуется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Каких-либо дополнительных мер, ограничительных мер на сегодняшний день не требуется", — пояснила Попова на брифинге в рамках ВЭФ.
Как подчеркнула глава Роспотребнадзора, однако россиянам необходимо соблюдать уже введённые ограничения и рекомендации.
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