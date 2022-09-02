Согласно сообщению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, вакцину от гриппа уже получили все российские регионы.
Глава ведомства отметил, что ситуация по гриппу в регионах РФ пока спокойная, при том, что международные медицинские организации прогнозируют подъём заболеваемости гриппом в наступающем сезоне.
"Пока мы видим, что напряжение по поводу гриппа не нарастает, но по прогнозам ВОЗ, и министерства здравоохранения, и Роспотребнадзора, в этом сезоне возможен высокий подъем заболеваемости гриппом. Для этого фактически сегодня закуплена и поставлена во все регионы вакцина против гриппа",- доложил Мурашко представителям прессы.
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