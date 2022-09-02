Глава Минздрава Мурашко: вакцина против гриппа уже находится во всех регионах РФ

Согласно сообщению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, вакцину от гриппа уже получили все российские регионы.

Глава ведомства отметил, что ситуация по гриппу в регионах РФ пока спокойная, при том, что международные медицинские организации прогнозируют подъём заболеваемости гриппом в наступающем сезоне.

"Пока мы видим, что напряжение по поводу гриппа не нарастает, но по прогнозам ВОЗ, и министерства здравоохранения, и Роспотребнадзора, в этом сезоне возможен высокий подъем заболеваемости гриппом. Для этого фактически сегодня закуплена и поставлена во все регионы вакцина против гриппа",- доложил Мурашко представителям прессы.