Терапевт: асимметрия лица — признак начинающегося инсульта

Один из них признаков начинающегося инсульта — асимметрия лица, когда человек может улыбнуться только одной стороной рта. Об этом рассказала в беседе с Москвой 24 врач-терапевт Надежда Чернышова.

Другими признаками, при которых нужно срочно бить тревогу и вызывать скорую, являются слабость в руке или ноге, а иногда очень сильная головная боль, которую невозможно терпеть, заметила специалист.

По её словам, также может быть затруднена речь, когда человек хочет что-то сказать, но у него не получается это сделать.

Доктор добавила, что потеря сознания и ориентации в пространстве тоже может сопровождать начинающийся инсульт.