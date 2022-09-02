Один из них признаков начинающегося инсульта — асимметрия лица, когда человек может улыбнуться только одной стороной рта. Об этом рассказала в беседе с Москвой 24 врач-терапевт Надежда Чернышова.
Другими признаками, при которых нужно срочно бить тревогу и вызывать скорую, являются слабость в руке или ноге, а иногда очень сильная головная боль, которую невозможно терпеть, заметила специалист.
По её словам, также может быть затруднена речь, когда человек хочет что-то сказать, но у него не получается это сделать.
Доктор добавила, что потеря сознания и ориентации в пространстве тоже может сопровождать начинающийся инсульт.
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