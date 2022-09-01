Специалисты травмпункта в Московской области вытащили из ноги мужчины семисантиметровую иглу. Пациент не знал о ней, подчеркнули медики.
По данным интернет-издания "Подмосковье Сегодня", мужчина пожаловался врачам на боль в области тазобедренного сустава. Как отметил глава травмпункта Валерий Вяткин, игла не повредила сосуды и нервы.
"При помощи небольшого разреза, ориентируясь на рентгенограммы, инородное тело было найдено в мягких тканях и удалено", — сказал эксперт.
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