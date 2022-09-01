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В Подмосковье врачи извлекли из бедра пациента семисантиметровую иглу

Здоровье

Специалисты травмпункта в Московской области вытащили из ноги мужчины семисантиметровую иглу. Пациент не знал о ней, подчеркнули медики.

По данным интернет-издания "Подмосковье Сегодня", мужчина пожаловался врачам на боль в области тазобедренного сустава. Как отметил глава травмпункта Валерий Вяткин, игла не повредила сосуды и нервы.

"При помощи небольшого разреза, ориентируясь на рентгенограммы, инородное тело было найдено в мягких тканях и удалено", — сказал эксперт.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
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