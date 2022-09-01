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Сезонные болезни: врач назвал ряд заболеваний, которые обостряются осенью

Здоровье

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что в осенний период обостряется ряд заболеваний, в частности, болезни легких, сердечно-сосудистые, психические, а также ОРВИ и коронавирус.

Сезонные болезни: врач назвал ряд заболеваний, которые обостряются осенью

По словам специалиста, у людей с проблемами с лёгкими может начаться кашель, а при наличии сердечно-сосудистых заболеваний — перепады артериального давления, аритмия.

"Некоторые психические заболевания имеют сезонный тренд и обостряются в осенний и весенний периоды. Та же шизофрения", — приводит его слова Москва 24.

Врач обратил внимание на то, что важно следить за своим состоянием здоровья, в таком случае риск обострения заболеваний минимален.

"Если же он не лечится, то на него факторы внешней среды начинают действовать сильнее, и действительно могут быть проблемы со здоровьем в этот период", -отметил он.

Крючков добавил, что наиболее благоприятным периодом для простудных заболеваний и коронавируса является осень, зима и начало весны.

Также он подчеркнул, что изменение влажности в осенний и зимний периоды способствуют распространению простудных болезней.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Елена Андреева
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