Диетолог посоветовала продукты для того, чтобы оставаться бодрым осенью

Врач-терапевт, диетолог Маргарита Королёва посоветовала добавить в рацион продукты с высокой питательной ценностью, чтобы оставаться бодрым в осенний период.

По её словам, углеводы можно получить из сезонных овощей, фруктов и зерновых, белки — из мяса и рыбы, полезные жиры — из мяса, рыбы, орехов и авокадо.

По словам Королёвой, при переедании наступает усталость, снижается работоспособность и умственная активность, поэтому стоит кушать в меру.

Также диетолог порекомендовала сократить до минимума потребление сахара, поскольку его избыток в рационе может привести к усталости.

"Избыток сахара повышает уровень глюкозы в составе крови. Но из-за последующего ее снижения благодаря работе инсулярного аппарата поджелудочной железы, на фоне гипогликемии происходит упадок сил, при этом снова хочется немало съесть", — сообщила Королёва в беседе с изданием Москва 24.

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