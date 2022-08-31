Ортопед: анатомическая обувь для детей — уловка производителей

В российских магазинах можно часто встретить анатомическую обувь для детей, но это является маркетинговой уловкой от производителя, заявила ортопед.

Называя ботинки или туфли анатомическими, обувные компании стремятся увеличить продажи. Настоящие ортопедические аксессуары изготавливаются индивидуально и только по назначению врача, рассказала детский ортопед, подиатр Светлана Коршунова.

Придирчиво выбирать детскую обувь стоит только для занятий профессиональным спортом, а что касается обычной сменки для детского сада и школы, тут, главное, найти лёгкую и удобную модель, уверена врач.

Лучшей характеристикой для покупки будет тот факт, что ребёнок ощущает себя в обуви так же естественно, как если бы ходил босиком, пояснила специалист изданию Москва 24.

Также важно проверить, если дело касается дошкольника, сможет ли ребёнок самостоятельно надеть и снять ботинки без посторонней помощи.