Миколог перечислил самые полезные грибы Подмосковья

Старший преподаватель кафедры микологии и альгологии Биологического факультета МГУ Владимир Гмошинский рассказал, какие грибы, растущие в Подмосковье, полезны для здоровья.

По словам эксперта, самые полезные для здоровья человека грибы — это чага, осенний опенок, гриб-весёлка, лисичка, зимний опёнок и кордицепс военный.

Гриб чага лечит онкологические заболевания, укрепляет иммунитет, понижает уровень сахара в крови и хорошо зарекомендовал себя в качестве средства от бессонницы.

В зимних опятах содержится много антиоксидантов, полезных микроэлементов, аминокислот и белка. Вытяжки из этих грибов применяются в косметологии. Также зимний опёнок — хорошее средство для профилактики болезни печени и язвы желудка.

Лисички богаты витамином С и не уступают апельсинам по концентрации этого антиоксиданта. Экстракт лисичек тормозит развитие рака.

Гриб-весёлка лечит ревматизм и используется, как противоопухолевое средство. Также он обладает противовирусным действием. Эти грибы можно употреблять в пищу без предварительной термической обработки, поэтому они пользуются популярностью у сыроедов, сообщил Гмошинский в беседе с изданием "Вести Подмосковья".

Осенние опята содержат много витаминов и используются в Австрии, как слабительное и болеутоляющее.

Кордицепс военный активно используется к китайской народной медицине благодаря своим общеукрепляющим и тонизирующим средствам.