Врач: чтобы пережить смену погоды в сентябре, нужно высыпаться и есть витамины

В самом начале сентября россиян ждёт похолодание и кардинальная смена жаркой летней походы на осеннюю прохладу.

По мнению врача Андрея Осипова, слишком быстрый "нырок" из жары в холод может негативно сказаться на здоровье людей, страдающих хроническими заболеваниями. Им нужно опасаться повышения артериального давления и спазмов сосудов головного мозга, а также заболеваний суставов, и, в частности, позвоночника.

Однако если заранее подготовиться к неизбежной перемене погоды, неблагоприятного влияния на организм можно избежать, уверен медик.

"Конечно, нужно вовремя принимать все лекарства, которые уже назначены врачом. Кроме того, полезны поливитамины, жирные кислоты омега-3. Сейчас, пока еще продолжается лето, нужно есть достаточно овощей и фруктов. Очень важен полноценный сон и режим сна и отдыха в целом", — рассказал Осипов в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".