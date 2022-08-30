Кардиолог Серебрянский предостерёг от употребления чая при высоком пульсе

Кардиолог Юрий Серебрянский рассказал, что не стоит пить при тахикардии. Как напомнил специалист, норма пульса у взрослого человека составляет от 60 до 90 биений в минуту.

"Нельзя пить кофе, крепкий чай", — предупредил эксперт, слова которого передаёт Москва 24.

Как объяснил собеседник издания, кофеин негативно влияет на сердечный ритм. Также врач предостерёг от курения и употребления алкогольных напитков.

Ранее геронтолог Юрий Конев призвал при проявлениях тахикардии как можно быстрее обращаться к медицинским специалистам.