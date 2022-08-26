Несколько блюд, богатых овощами и белками будут идеальным бизнес-ланчем, полагает диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев.
Специалист заявил в беседе с URA.RU, что правильной можно считать формулу — "первое, второе + компот", но нужно её немного подкорректировать.
Так, по словам доктора, на первое стоит употреблять нежирный суп с большим количеством овощей. В нём может быть немного мяса и жиров.
Второе блюдо в идеале — это нежирные курица или индейка с гарниром из овощей. Также можно добавить крупу, если человек не сидит на диете, заметил эксперт.
При выборе напитка следует избегать морсов и компотов, в которых добавляют много сахара. Они вкусные, но вредные, заключил диетолог.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.