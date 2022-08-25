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Метеозависимых ждёт тяжёлый период: "Тошнота, астма, головные боли"

Здоровье

Синоптики предупредили россиян об аномальной жаре на выходных, после чего наступит похолодание. Перепады температур могут негативно отразиться на здоровье граждан.

Метеозависимых ждёт тяжёлый период: "Тошнота, астма, головные боли"

Терапевта Ирина Ярцева рассказала, какие симптомы могут мучить людей.

Ранее врачи Подмосковья объяснили, сколько воды должен выпивать человек в жаркие месяцы.

"А вот метеозависимые люди чувствуют себя по-разному: у кого-то голова болит, кто-то чувствует слабость, некоторые сонливость. В этом смысле все индивидуально", — цитирует слова медика Общественная Служба Новостей.

Терапевт Тимур Асанов отметил, что у людей, чувствительных к изменению погодных условий, могут обостриться некоторые заболевания.

"Среди них заболевания сердечно-сосудистой или нервной системы. У некоторых из них возможны проявления астмы или артрита. В некоторых, особенно тяжелых случаях, может развиться тошнота. На метеозависимых людей влияют изменения атмосферного давления, вспышки на солнце, перепады температур, а дополнительно повлиять стресс или даже алкоголь", — объяснил Асанов.

Врачи советуют больше дышать свежим воздухом и и пить больше жидкости.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
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