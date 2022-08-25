Метеозависимых ждёт тяжёлый период: "Тошнота, астма, головные боли"

Синоптики предупредили россиян об аномальной жаре на выходных, после чего наступит похолодание. Перепады температур могут негативно отразиться на здоровье граждан.

Терапевта Ирина Ярцева рассказала, какие симптомы могут мучить людей.

Ранее врачи Подмосковья объяснили, сколько воды должен выпивать человек в жаркие месяцы.

"А вот метеозависимые люди чувствуют себя по-разному: у кого-то голова болит, кто-то чувствует слабость, некоторые сонливость. В этом смысле все индивидуально", — цитирует слова медика Общественная Служба Новостей.

Терапевт Тимур Асанов отметил, что у людей, чувствительных к изменению погодных условий, могут обостриться некоторые заболевания.

"Среди них заболевания сердечно-сосудистой или нервной системы. У некоторых из них возможны проявления астмы или артрита. В некоторых, особенно тяжелых случаях, может развиться тошнота. На метеозависимых людей влияют изменения атмосферного давления, вспышки на солнце, перепады температур, а дополнительно повлиять стресс или даже алкоголь", — объяснил Асанов.

Врачи советуют больше дышать свежим воздухом и и пить больше жидкости.