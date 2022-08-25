Врач-терапевт Алексей Водовозов прокомментировал случай одновременного заражения оспой обезьян, ВИЧ и COVID-19 у мужчины в Италии и отметил, что появление сверхопасного гибрида болезней маловероятно.
Специалист предположил, что итальянец заразился ВИЧ, а спустя некоторое время получил положительный тест на коронавирусную инфекцию. Ещё через несколько дней у него появилась характерная сыпь для оспы обезьян.
"Дело в том, что у этого человека свежевыявленный ВИЧ, не СПИД, то есть не сформировавшийся иммунодефицит. Это свежее заражение с большим числом вирусных копий, но нормальным количеством лимфоцитов, так что это острая фаза", — заявил Водовозов в беседе с изданием "Москва 24".
Поскольку ВИЧ находится на начальной стадии, заболевание не приведёт к созданию благоприятных условий для мутации коронавирусной инфекции или оспы обезьян, объяснил терапевт.
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