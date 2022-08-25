Кардиолог Серебрянский рассказал, какие симптомы говорят о гипертоническом кризе

Любая стрессовая ситуация может привести к гипертоническому кризу. На какие симптомы стоит обратить пристальное внимание рассказал заслуженный врач РФ, кардиолог Юрий Серебрянский.

Современный ритм жизни, экология городов и неправильное питание могут вызывать заболевания сердца и сосудов. Главная опасность гипертонического криза в том, что он начинается внезапно.

По словам медика, критическое состояние может развиваться очень быстро. Главными симптомами является повышенное кровяное давление, сопровождаемое одышкой, тяжестью, помутнением сознания и пеленой перед глазами.

"На фоне высокого давления может развиться отек легких с одышкой, кашлем, а также боли в сердце, перегрузка левого желудочка и левосердечная недостаточность", — предупредил Серебрянский в интервью изданию Москва 24.

Он отметил, что игнорировать подобные симптомы очень опасно. Криз может привести к инсульту, потере сознания и гибели.